Venezuela petrolünde yeni dönem: ABD lisansları genişletti

Donald Trump yönetiminin Venezuela ekonomisini hem Amerikan halkının hem de Venezuela vatandaşlarının yararına olacak şekilde yeniden canlandırmaya yönelik çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi’nin (OFAC) Venezuela’nın enerji sektörünün toparlanmasına katkı sağlamak ve küresel emtia piyasalarında arzın yeterli düzeyde kalmasını desteklemek amacıyla bazı lisanslarda güncelleme yaptığı ifade edildi. "Bu izinler, Venezuela'nın enerji sektöründe izin verilen yatırım ve faaliyetleri genişletiyor ve büyük Amerikan çiftçilerimizi desteklemek amacıyla gübrenin doğrudan ABD'ye ihraç edilmesine olanak tanıyor." ifadesi kullanıldı.

Petrol ve petrokimya ürünlerinin alımına izin

Güncellenen lisanslar kapsamında, Venezuela kaynaklı petrolün satın alınmasının yanı sıra gübre başta olmak üzere petrokimya ürünlerinin ABD’ye ithalat amacıyla Amerikan şirketleri tarafından satın alınmasına izin verildi. Ayrıca Venezuela’nın elektrik üretimi ile petrokimya sektörlerinin gelişimini destekleyen faaliyetler için mal, hizmet veya teknoloji sağlanmasının da önü açıldı.

Yeni yatırımlar için şartlı müzakere imkânı

Daha önce izin verilen petrol ve doğal gaz alanındaki faaliyetlere ek olarak, Venezuela’nın elektrik ve petrokimya sektörlerinde yeni yatırımlara yönelik şartlı sözleşmelerin müzakere edilmesi de serbest bırakıldı.

Bununla birlikte, bu kapsamda yapılacak herhangi bir sözleşmenin yürürlüğe girebilmesi için OFAC’tan ayrıca onay alınması şartı getirildi.