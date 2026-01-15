Venezuela petrolünden ilk gelir: 500 milyon dolar ABD denetiminde

ABD'li bir yetkili, bu ay başında Washington ile Caracas arasında imzalanan 2 milyar dolarlık petrol satış anlaşması kapsamında Venezuela petrolünün ilk kısmının başarıyla piyasaya çıkarıldığını duyurdu. Bu satıştan elde edilen gelirlerin, ABD’nin denetimi altındaki banka hesaplarında tutulduğu belirtildi.

İlk partiden 500 milyon dolarlık gelir

Yetkili, planlanan satışların başlangıcı sayılan ilk partiden yaklaşık 500 milyon dolar gelir elde edildiğini, bu tutarın da ABD kontrolündeki hesaplara aktarıldığını ifade etti. Bu işlem, anlaşmanın daha geniş çaplı satışlarının sadece ilk aşaması olarak değerlendiriliyor.

Önümüzdeki günlerde satışlar yapılmaya devam edecek

Yetkili ayrıca, önümüzdeki günler ve haftalarda ilave petrol satışlarının yapılmasının beklendiğini belirtti; böylece Venezuela petrolünün uluslararası piyasalara kontrollü biçimde sunulmasının planlandığını vurguladı.

Bir sektör kaynağı, bu fonların tutulduğu ana hesapların Katar’da olduğunu aktardı. Kaynağa göre Katar’daki bu hesaplar, ABD’nin onayıyla hareket edebilmesi ve fonların el konulma riskinin ortadan kalkması nedeniyle tercih edilen bir mekanizma sağlıyor.

Uzmanlara göre, gelirlerin ABD denetiminde tutulması ve Katar üzerinden kurulmuş bu yapı, hem finansal güvenliği artırmayı hem de Venezuela petrolüyle ilişkili siyasi ve hukuki riskleri sınırlandırmayı hedefliyor.