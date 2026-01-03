Venezuela: Sömürgeci saldırı başarısız olacak

Venezuela hükümeti, yazılı açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Caracas’taki sivil ve askeri yerleşimler ile Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerini hedef alan “çok ciddi bir askeri saldırganlık” gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada, bu eylemlerin uluslararası toplum önünde kesin bir dille reddedildiği ve kınandığı vurgulandı.

Hükümet, söz konusu saldırıların **Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin devletlerin egemenliği, eşitliği ve güç kullanımını yasaklayan temel maddelerini ihlal ettiğini belirtti. Venezuela yönetimi, yaşananların uluslararası hukuka açık bir meydan okuma olduğunu savundu.

“Hedef stratejik kaynaklarımız”

Açıklamada saldırıların asıl amacının Venezuela’nın petrol ve maden başta olmak üzere stratejik kaynaklarını ele geçirmek olduğu öne sürüldü. Hükümet, bunun ülkenin bağımsızlığını ortadan kaldırmaya yönelik bir girişim olduğunu belirterek, “başaramayacaklar” ifadesini kullandı.

“Rejim değişikliği girişimleri başarısız olacak”

Venezuela yönetimi, iki yüzyılı aşkın bağımsızlık tarihine vurgu yaparak halkın ve meşru hükümetin egemenliği savunma konusunda kararlı olduğunu bildirdi. Açıklamada, “faşist oligarşiyle ittifak halinde rejim değişikliği dayatmaya yönelik sömürgeci savaş girişimleri, geçmişte olduğu gibi bugün de başarısızlığa mahkûmdur” denildi.

Hükümet, ülkedeki tüm sosyal ve siyasi hareketleri seferberlik planlarını devreye sokmaya çağırdı. Devlet Başkanı Nicolás Maduro, dış tehdit gerekçesiyle ülke genelinde olağanüstü hâl kararnamesini imzaladı; ulusal savunma komuta merkezleri seferber edildi.

Uluslararası dayanışma çağrısı

Venezuela, BM Sözleşmesi’nin 51. maddesi kapsamında meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu açıkladı. Ayrıca CELAC ve BM nezdinde ABD’nin kınanması için diplomatik girişim başlatılacağı duyuruldu. Latin Amerika, Karayipler ve dünya halklarına “aktif dayanışma” çağrısı yapıldı.

Açıklama, Bolivarcı devrimin tarihi lideri Hugo Chávez’in sözleriyle son buldu:

“Her türlü yeni zorluk karşısında, vatanseverlerin tepkisi birlik, mücadele ve zafer olacaktır.”