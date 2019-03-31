Venezuela'da 4'üncü elektrik kesintisi

31 Mart 2019

Tarihinin en ciddi krizini yaşayan Venezuela'da dün meydana gelen ve büyük ölçüde giderilen elektrik kesintisinin ardından ülkede elektrikler yeniden gitti.

Elektrikler yerel saatle 19.00 sularında kesilirken, ülkenin büyük bölümü gibi başkent Caracas da karanlıkta kaldı.

İletişim, kültür ve turizmden sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, yaşanan 4'üncü büyük elektrik kesintisine "yine bir sabotajın neden olduğunu" söyledi.

Ülkede yaklaşık bir hafta süren ilk kesinti 7 Mart'ta meydana gelmiş, 25 Mart'ta yaşanan 2'nci büyük kesinti ise 2 gün sürmüştü. Cuma akşamı yaşanan son elektrik kesintisi ise yaklaşık 7 saat sonra giderilmişti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, daha önce, bir keskin nişancının ülkedeki en büyük elektrik santrali Guri'deki bir aktarım ünitesine ateş açtığı ve çıkan yangının kesintiye neden olduğunu iddia etmişti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Kaynak: AA