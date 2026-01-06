Venezuela'da başkanlık sarayı çevresinde silah sesleri duyuldu
Venezuela’da Miraflores Sarayı çevresinde izinsiz uçuş yapan insansız hava araçlarına güvenlik güçlerince ateş açılması sonrası çok sayıda silah sesi duyulurken, yetkililer durumun kontrol altında olduğunu açıkladı.
Venezuela'da, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores çevresinde çok sayıda silah sesi duyulduğu bildirildi.
Ulusal basına göre, güvenlik güçleri, Miraflores Sarayı çevresinde izinsiz uçuş yapan ve kimliği belirlenemeyen insansız hava araçlarına ateş açtı.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda silah sesleri duyulurken, olayın yaşandığı bölgede motosikletlerin geçtiği görüldü.
Hükümete yakın ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, devlet başkanlığı sarayı çevresindeki durumun kontrol altında olduğunu belirtti.
Silah sesleri nedeniyle bölgedeki vatandaşların panik yaşadığı ifade edildi.