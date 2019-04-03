Venezuela'da Guaido'nun dokunulmazlığı kaldırıldı

03 Nisan 2019

Venezuela'da, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun dokunulmazlığı kaldırıldı. Kurucu Meclis kararı, Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Maikel Moreno'nun talebi üzerine aldı.

Guaido hakkında, "Yurt dışına çıkış yasağına rağmen Kolombiya'ya geçmesi" nedeniyle yasal işlem başlatılmıştı. Kurucu Meclis kararının ardından Yüksek Adalet Mahkemesi'nin dava sürecini başlatması bekleniyor.

Başkent Caracas'ta 23 Ocak'ta düzenlenen mitingde yemin ederek kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, ABD'nin Kolombiya'ya gönderdiği insani yardım malzemelerinin 23 Şubat'ta Venezuela'ya getirilmesi girişiminden bir gün önce Kolombiya'ya geçmişti.

Bu ülkenin ardından Brezilya, Paraguay, Arjantin ve Ekvador'u ziyaret eden Guaido, 4 Mart'ta Venezuela'ya dönmüş ve sorunsuz bir şekilde giriş yapmıştı.

Kaynak: AA