Venezuela'da Guaido'ya kamudan men cezası

29 Mart 2019



Venezuela Devlet Denetçiliği, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu, mal beyanı ve harcamalarındaki tutarsızlık gerekçesiyle kamu görevinden 15 yıl süreyle men etti.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Guaido'nun, mal beyanı ve harcamalarındaki tutarsızlık gerekçesiyle Venezuela Devlet Denetçiliği tarafından bütün kamu görevlerinden 15 yıl boyunca uzaklaştırıldığı açıklandı.

Venezuela Devlet Denetçiliği Başkanı Elvis Amoroso yaptığı açıklamada, Venezuela Anayasası'na göre her milletvekilinin mal varlığını ve mali harcamalarını beyan etmek zorunda olduğunu belirtirken, Guaido'nun devlet denetçiliğine yaptığı mal beyanında tutarsızlıklar olduğunu bildirdi.

Amoroso ayrıca, Guaido'nun 91 uluslararası seyahat gerçekleştirdiği ve 300 milyon Bolivar (94 bin dolar) harcama yaptığı bilgisini de verdi.

Çoğu batı ülkesince geçici başkan olarak tanınan Juan Guaido'nun herhangi bir gerekçe göstermeden bazı ulusal ve uluslararası kurumlardan para aldığı iddia edilmişti.

Guaido'nun, suçlu bulunması durumunda para ya da kamu görevinden men cezası alabileceği kaydedilmişti.

Pompeo ve Bolton'dan Maduro'ya Rusya ve Küba baskısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kamu görevinden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

Pompeo ve Bolton, Venezuela yönetiminin Guaido'yu 15 yıl kamu görevinden uzaklaştırma kararının ardından yaptıkları Twitter paylaşımlarında, Rusya ve Küba üzerinden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya eleştirilerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Pompeo, "Maduro, 'ellerinizi Venezuela'dan çekin' çağrıları yaparken, bir taraftan da Küba ve Rusya'dan güvenlik güçlerini davet ediyor. Böylece o (Maduro) ve çavuş ahbapları, Venezuela'yı yağmalamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Venezuelalı kurumların egemenlikleri için seslerini yükseltme çağrısı yapan Pompeo, "Rusya ve Küba ellerinizi Venezuela'dan çekin." dedi.

Bolton'dan Venezuela Savunma Bakanına çağrı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez'e çağrıda bulundu.

Bolton, "General Lopez: Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerinin (FANB), Venezuela halkını Maduro'nun ortakları tarafından uygulanan şiddetten korumak, Küba'ya daha fazla boyun eğilmesinin önüne geçmek, anayasal düzeni Maduro'nun demokrasi gaspından korumak için tarihi bir rolü ve fırsatı var. Doğru olanı yapın." mesajını paylaştı.

Kaynak: AA