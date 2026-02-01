Venezuela’da otoyollara Maduro ve eşi için afişler asıldı: “Sizleri geri istiyoruz”

Maiquetia'daki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'ndan başkent Caracas'a uzanan otoyol güzergahında sürücüler ve yolcular, dev panolara asılmış Maduro ve eşinin pek çok fotoğrafıyla karşılaşıyor.

ABD'nin 3 Ocak'ta ülkeye hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymasının ardından otoyol, meydan ve caddelerde "Sizleri geri istiyoruz" yazıları görülüyor.

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) üyeleri, Ulusal Meclis (AN) binasının karşısında kurdukları çadırda Maduro ile eşinin geri getirilmesi için kampanya düzenliyor.

Chavizm yanlısı Venezuelalılar, Maduro ve eşi için "savaş esiri" nitelendirmesinde bulunurken, mevcut geçici hükümetin çabasıyla ABD'nin er ya da geç Maduro'yu serbest bırakmak zorunda kalacağına inanıyor.