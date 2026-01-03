Venezuela’da neler oluyor? ABD saldırı mı başlattı?

üney Amerika ülkesi Venezuela’nın başkenti Caracas’ta gece boyunca birden fazla patlama meydana geldi. Kentin farklı noktalarından yükselen duman ve alevler, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde net biçimde görüldü. Patlamaların ardından bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

Can kaybı bilgisi verilmedi

Yetkililerden henüz olayla ilgili resmî bir açıklama gelmezken, patlamalarda can kaybı ya da maddi hasar olup olmadığına dair doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı. Güvenlik güçlerinin kent genelinde incelemelerini sürdürdüğü belirtiliyor.

Fransa merkezli Agence France-Presse (AFP), Caracas’ta gece saatlerinde şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. Ancak patlamaların nedeni, hedefi ya da olası failleri konusunda Venezuela makamlarından henüz net bir açıklama yapılmadı.

Olay, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ABD ile uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda müzakereye açık olduklarını açıklamasının hemen ardından yaşandı. Bu zamanlama, patlamaların bölgesel güvenlik dengeleriyle bağlantılı olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

Trump’ın açıklamaları yeniden gündemde

Patlamaların ardından gözler, ABD Başkanı Donald Trump’ın birkaç gün önce yaptığı açıklamalara çevrildi. Trump, WABC Radyosu’na verdiği demeçte, Güney Amerika’da uyuşturucu taşımakla ilişkilendirilen teknelerle bağlantılı bir tesisin vurulduğunu söylemiş, Karayipler ve Doğu Pasifik’teki operasyonlara atıfla “iki gece önce yıktık” ifadelerini kullanmıştı.

Resmi makamların sessizliği sürüyor

Caracas’taki patlamalar ile Trump’ın sözünü ettiği operasyonlar arasında doğrudan bir bağ kurulup kurulamayacağı henüz netlik kazanmış değil. Resmi makamların sessizliği sürerken, bölgedeki gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından izleniyor.