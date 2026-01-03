Venezuela'da saldırılar sonrası hava sahası boşaldı

Güney Amerika ülkesi Venezuela’nın başkenti Caracas’ta gece saatleri boyunca art arda patlamalar meydana geldi. Kenti farklı noktalardan etkileyen patlamalar sonrası duman ve alevler yükseldi.

Saldırılar sonrası şehir karanlığa gömüldü

Bölgede en az 7 patlamanın yaşandığı aktarılırken, şehrin güney kesimlerinde elektrik kesintisi olduğu bilgisi paylaşıldı. Görgü tanıkları, patlamaların ardından Caracas semalarında çok sayıda askeri helikopter ve uçağın hareket halinde olduğunu, vurulan bölgelerden ise yoğun dumanların yükseldiğini ifade etti.

Sivil hava sahası boşaldı

Venezuela’da peş peşe meydana gelen patlamaların ardından hava sahası boşaltıldı. Ülke üzerinde uluslararası tek sivil uçak kalmadı.

Öte yandan ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Venezuela'nın başkenti Caracas'ta meydana gelen patlamalar sonrası "devam eden askeri faaliyetler" nedeniyle Venezuela hava sahasında ABD ticari uçuşlarını yasakladı.