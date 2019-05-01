Venezuela'da son durum

01 Mayıs 2019

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Başkanlık Sarayı Miraflores'de bir konuşma yaptı.

Konuşmasının başında, darbe teşebbüsünü bastırması ve sadakati nedeniyle Venezuela ordusuna teşekkür eden Maduro, "Basında, La Carlota Askeri Hava Üssü'nün alındığına dair haberler çıktı ancak La Carlota Hava Üssü kesinlikle alınamadı. Tıpkı diğer askeri üsler gibi, La Carlota da alarm durumundaydı" dedi.

Maduro, eski muhalif Leopoldo Lopez'in darbeyi yönettiğini belirterek, "Bugün sabah saatlerinde sosyal medyada, aşırı sağcı muhalif, faşist ve 18 yıldır bütün darbe girişimlerinde bulunan, ev hapsinden kaçan Leopoldo Lopez'in görüntüleri yayınlandı. Darbe teşebbüsünü özel olarak yönetiyordu ve daha sonra kendi kendini devlet başkanı ilan eden milletvekili Guaido, kaydettiği videoyla bir çağrı yaparak, askeri darbeye olan desteğiyle ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Maduro, şöyle devam etti:

"Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak, ülkenin cumhuriyet başsavcısıyla konuştum. Bu iş için özel 3 ulusal savcı atadım ve onlar şu an bu olaya karışan herkesi sorguluyor ve soruşturmayı yürütüyorlar. Anayasa ve toplum huzurunu hedef almaktan yargılanacaklar."

Maduro ayrıca, çatışmalarda ikisi ağır yaralı albay olmak üzere en az 5 askerin yaralandığını açıkladı.

Guaido: Gösteriler sürecek

Diğer taraftan, kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, orduyu ve halkı sokağa çağırmasını "özgürlük operasyonu" olarak niteledi ve hükümet değişimi gerçekleşene kadar sokak gösterilerinin süreceğini vurguladı. "Bu, halkıyla yüzleşmeye korkan bir tirana karşı pasif bir isyandır" dedi.

Guaido, halkı sokağa, "Kardeşler, Özgürlük Operasyonu vakti geldi. Bütün Venezuela sokağa" şeklinde telefon mesajlarıyla çağırdı.

Bu arada, eski muhalif lider Leopoldo Lopez'in, Şili'nin Karakas'daki resmi konutundan ayrılarak İspanya Büyükelçiliği'ne gittiği belirtildi. Şili Dışişleri Bakanı Roberto Ampuero, "İspanyol kökenli Leopoldo Lopez İspanya Büyükelçiliği'ne gitti. Bu kişisel bir karardı, bizim büyükelçiliğimizde zaten misafirler olduğunu göz önüne aldı" açıklamasını yaptı.

Darbe girişimi nasıl gelişti?

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla, halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı. Ayrıca, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında bir grup askerle çektiği videoyu da yayımlamıştı.

Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir" açıklamasını yapmıştı.

ABD yönetimi, Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: AA