Venezuela'da Türk tanık saldırı anını anlattı: İnsanlar kaos halinde

Venezuela’nın başkenti Caracas, gece saatlerinde art arda yaşanan patlamalarla sarsıldı. ABD basını, saldırıların Donald Trump’ın talimatıyla başlatıldığını öne sürerken, saldırıdan birkaç saat sonra Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalanarak ülkeden çıkarıldığını duyurdu.

"Bombalar düştü, büyük patlamalar yaşandı"

Patlamaların yaşandığı bölgede bulunan Türk vatandaşı Muharrem Hayta, saldırı anını NTV'ye anlattı. Hayta, yerel saatle gece 02.00 sıralarında çok güçlü savaş uçağı sesleriyle uyandıklarını belirterek, "Uykuda olmamıza rağmen çok kuvvetli bir ses duyduk. Bombanın düşüşüne özgü ıslık sesi geldi, ardından büyük patlamalar yaşandı" dedi.

"İnsanlar kaos halinde"

Patlamaların askeri hedefleri vurduğunu ifade eden Hayta, yaşadığı bölgenin yakınında bir askeri havalimanı bulunduğunu ve buranın bombalandığını söyledi. Ayrıca Fort Tiuna olarak bilinen ve yaklaşık 500 bin kişinin yaşadığı askeri bölgede de çok şiddetli patlamaların duyulduğunu aktaran Hayta, "İnsanlar şu an kaos halinde. O bölgeyi terk etmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Şu an için yeni bir patlama sesi duymadıklarını belirten Hayta, zaman zaman alçaktan geçen uçakların hissedildiğini, kentin tamamına yoğun bir barut kokusunun yayıldığını dile getirdi.

"Halk bu saldırının geleceğini biliyordu"

Venezuela halkının olası bir saldırıyı uzun süredir beklediğini ifade eden Hayta, ülkede ciddi bir toplumsal tepkinin biriktiğini vurguladı. Son seçimlerde hükümetin büyük oy kaybına rağmen iktidarı bırakmadığını öne süren Hayta, "Halk uzun zamandır büyük sıkıntılar yaşıyor. Bu saldırının geleceği konuşuluyordu" dedi.

"İnsanlar bunu kutlamaya başlayacak"

Yaşanan gelişmelerin ardından kentte büyük bir hareketlilik gözlendiğini belirten Hayta, "İnsanlarda korkudan çok heyecan var. Büyük ihtimalle yarından itibaren insanlar sokaklara çıkacak ve bunu kutlamaya başlayacaklar" diye konuştu.