Venezuela'dan ABD müdahalesi sonrası hasar bilançosu

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD'nin 3 Ocak'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan askeri müdahalesi sırasında 463 evin zarar gördüğünü açıkladı.

Başkent Caracas'ta üst düzey yetkililer ve belediye başkanlarıyla bir araya gelen Rodriguez, ABD'nin hava saldırılarının yol açtığı maddi hasara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saldırılar nedeniyle yüzlerce konutta hasar oluştuğunu belirten Rodriguez, zarar gören yapıların onarılması amacıyla sosyal yardım programının devreye alındığını bildirdi.

"En iyi yanıt, sakince hareket etmek"

Halka birlik çağrısı yapan Rodriguez, isim vermeden iç ve dış tehditlere dikkat çekerek, "En iyi yanıt, sakince ve ihtiyatlı hareket etmektir. Hiçbir şey bizi yıkamaz ve hiçbir şey bizi yenemez" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, bir gün önce yaptığı açıklamada, ABD'nin askeri müdahalesi sırasında 47 askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.