Venezuela'dan ABD yaptırımlarına karşı çıkma çağrısı

24 Eylül 2020

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Görüşmeleri'nin ikinci gününde video mesaj ile yaptığı konuşmada, ABD yönetimine sert eleştiriler yöneltti.

Venezuela'nın medyadan siyasete ve ekonomiye her alanda ABD'nin saldırılarının kurbanı olduğunu ifade eden Maduro, ABD'nin "dünya barışı için en ciddi tehdit" konumunda olduğunu iddia etti.

ABD'nin küresel bir salgın devam ederken Venezuela, Küba, Nikaragua, Suriye ve İran gibi ülkelere yaptırımları artırdığını belirten Maduro, "ABD'nin tek taraflı cebri yaptırımlarının son bulmasını talep etmeliyiz" dedi.

Kaynak: AA