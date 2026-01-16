Venezuelalı muhalif lider Machado, Nobel Ödülü'nü Trump'a sundu

Geçen yıl, Maduro yönetiminin “acımasız ve otoriter” uygulamalarına karşı verdiği mücadele nedeniyle Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Machado, gazetecilere yaptığı açıklamada bu jestin, Trump’ın “özgürlük için gösterdiği eşsiz bağlılığın bir ifadesi” olduğunu söyledi. Trump’ın madalyayı kabul edip etmediğine ilişkin ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Nobel komitesi: Madalya el değiştirebilir

Öte yandan Nobel Komitesi’nden konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Nobel organizatörleri, X platformu üzerinden yaptıkları paylaşımda, “Bir madalya el değiştirebilir ancak Nobel Barış Ödülü sahibinin unvanı değişmez” ifadelerini kullandı.