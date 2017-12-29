Venezuela'nın kripto parası Petro, birkaç gün içinde piyasada
Venezuela hükümeti, 267 milyar dolar turarındaki petrol rezervi ile destekleyeceği kripto parasını birkaç gün içinde piyasaya çıkaracağını duyurdu.
Venezuela İletişim Bakanı Jorge Rodriguez, "Petro" adı verilen ulusal kripto paranın birkaç gün içinde piyasaya çıkacağını açıkladı. Yeni kripto paranın, 267 milyar dolar turarındaki petrol rezervi ile destekleneceği bildirildi.
Rodriguez, kripto para Petro'yu uluslararası tedarikçilere bir ödeme mekanizması oarak kullanmayı umduklarını ifade etti.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, daha önce, ABD'nin finansal ablukası ile mücadele için kripto para basılacağını belirtmişti.
Venezuela kripto paraya geçiyor