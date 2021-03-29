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Verdi’den Amazon'un 6 işyerinde grev çağrısı

Verdi sendikası, Almanya'da bulunan 6 Amazon tesisinde çalışanlara grev çağrısı yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Almanya'da Verdi sendikası örgütlü olduğu Amazon'un Almanya'daki 6 tesisinde üyelerini greve gitmeye çağırdı.

Verdi, Amazon'un Rheinberg, Werne, Koblenz, Leipzig kentlerindeki  tesisleri ile Bar Hersfeld'deki iki tesiste 4 gün sürecek greve gidilmesini istedi.

Verdi, perakende ve online sipariş sektöründeki üyeleri için  yüzde 4,5 ücret artışı talep ediyor.

Almanya, Amazon'un ABD'den sonraki en büyük pazarı.