Verdi’den Amazon'un 6 işyerinde grev çağrısı
Verdi sendikası, Almanya'da bulunan 6 Amazon tesisinde çalışanlara grev çağrısı yaptı.
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Almanya'da Verdi sendikası örgütlü olduğu Amazon'un Almanya'daki 6 tesisinde üyelerini greve gitmeye çağırdı.
Verdi, Amazon'un Rheinberg, Werne, Koblenz, Leipzig kentlerindeki tesisleri ile Bar Hersfeld'deki iki tesiste 4 gün sürecek greve gidilmesini istedi.
Verdi, perakende ve online sipariş sektöründeki üyeleri için yüzde 4,5 ücret artışı talep ediyor.
Almanya, Amazon'un ABD'den sonraki en büyük pazarı.