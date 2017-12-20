Vergi reformu Senatodan geçti
Vergi reformu Senatoda kabul edildi. Metin, Temsilciler Meclisi'nde bugün yeniden oylandıktan sonra Başkan Trump'ın imzasına sunulacak.
ABD'de Senato, vergi reformunu 48'e karşı 51 oyla onayladı. Tasarı, dün yapılan oylamayla Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti.
Ancak Mecliste kabul edilen metinde yer alan ve "uzlaşma" kurallarını ihlal ettiği belirtilen iki madde, Senato'da oylanan metinden çıkarıldı. Söz konusu farklılık nedeniyle metnin, Temsilciler Meclisi'nde bugün yeniden oylanması gerekiyor.
Tasarının bu adımın tamamlanması sonrasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanarak yasalaşması bekleniyor.
Metinden çıkarılan maddelerin, birkaç üniversitenin vergiden muaf tutulması ve üniversite eğitimine yönelik tasarruf fonlarının kullanımına yönelik olduğu ifade edildi.