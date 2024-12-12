Vergi tehdidi sonrasında Trump'tan Çin Devlet Başkanı'na davet! Şi Cinping ne cevap verecek?

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, görevini 20 Ocak 2025'teki yemin töreniyle devralmaya hazırlanıyor. Trump, birçok bölgesel ve uluslararası konuda karşı karşıya geldiği Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i törene davet etmesiyle ABD basınına konu oldu. Cinping'in söz konusu daveti kabul edip etmediğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Trump'ın gümrük vergisi tehdidine ve Çinli sosyal medya platformu TikTok'un satışını veya yasaklanmasını zorunlu kılan yasanın ABD'de 19 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek olmasına rağmen Trump'ın Çinli mevkidaşı Cinping'i 20 Ocak 2025'te başkanlık görevini devralacağı yemin törenine davet etmesi dikkati çekti.

Tiktok, Trump'ın göreve gelmesinden önce yasaklanacak mı?

ABD yönetimi, geçen yıl Amerikalı kullanıcı bilgilerini Çin yönetiminin erişimine açık hale getirmekle suçladığı TikTok'un ya ABD'li bir firmaya satılması ya da yasaklanmasının öngörüldüğü bir adım atmış, bu bağlamda martta Kongre'den geçen yasa tasarısı, ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanmıştı.

Biden yönetimi, TikTok'a 19 Ocak 2025'e kadar Çinli ByteDance ile olan tüm ilişkisini sona erdirmesi için süre vermiş, aksi takdirde firmanın ABD'de yasaklanarak kullanıcıların erişimine kapatılacağını bildirmişti. Öte yandan, ABD'de başkan seçilen Donald Trump, seçim kampanyasında, görevi devralacağı 20 Ocak 2025'ten bir gün önce yürürlüğe girecek yasaya karşı çıkmıştı.