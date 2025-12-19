Veri merkezi yatırımları 61 milyar doları aştı: Talep daha da artacak

2025 yılında küresel veri merkezi sektörüne yapılan yatırımlar 61 milyar doların üzerine çıktı. S&P Global'in verilerine göre, bu tutar geçen yıl kaydedilen 60,8 milyar dolarlık yatırım seviyesinin bir miktar üzerine çıkarak sektörde yoğun bir inşaat ve genişleme sürecine işaret etti.

Yatırımların önemli bir bölümü, yüksek enerji ihtiyacı bulunan altyapı projelerinin finansmanı amacıyla dış sermaye ve borçlanma yoluyla gerçekleştirildi. Hyperscaler olarak tanımlanan büyük teknoloji şirketlerinin, maliyetli veri merkezi yatırımlarını öz kaynakları yerine özel sermaye ve borç piyasaları üzerinden finanse etmeye yönelmesi, bazı yatırımcılar açısından ileri teknoloji veri merkezlerinin değerlemesine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Oracle hisselerinde değer kaybı

Bu endişeler piyasalara da yansıdı. Blue Owl Capital'in Michigan'da planlanan 10 milyar dolarlık bir veri merkezi finansmanından çekildiği yönündeki iddiaların ardından Oracle hisseleri yüzde 5 değer kaybetti. Aynı dönemde Broadcom, Nvidia ve Advanced Micro Devices hisselerinde de düşüşler görülürken, Nasdaq Composite endeksi yüzde 1,81 geriledi. Oracle ise söz konusu iddiaları yalanladı.

S&P Global TMT analisti Iuri Struta, piyasada oluşan tedirginliğin kalıcı olmayacağını belirterek, veri merkezi inşaatları ve birleşme-satın alma işlemleri üzerinde ciddi bir etkisi olmasını beklemediklerini ifade etti. Struta, OpenAI, Alphabet ve Anthropic gibi frontier yapay zeka model sağlayıcıları arasındaki rekabetin yatırımcı algısını etkileyebileceğini ancak 2026 yılında yapay zeka uygulamalarına yönelik talebin güçlü biçimde artmasının öngörüldüğünü söyledi.

S&P Global verilerine göre, yılın ilk 11 ayında 100'ün üzerinde veri merkezi işlemi gerçekleşti ve bu işlemlerin toplam değeri, 2024 yılı genelindeki hacmi şimdiden aşmış durumda. İşlemlerin büyük kısmı ABD'de yoğunlaşırken, Asya-Pasifik bölgesi ikinci sırada yer aldı. ING analisti Wim Steenbakkers da yapay zeka yatırımlarına ilişkin belirsizliklerin zamanla azalmasıyla birlikte yatırım görünümünün daha net hale geleceğini dile getirdi.