Vestager: AB'nin Apple kararı hatalı

02 Ekim 2020

Avrupa komisyonu Rekabetten Sorumlu Komisyon Üyesi Margrethe Vestager yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Genel Mahkemesi'nin İrlanda'daki ödenmemiş vergilerde Apple lehinde karar vermesinin yanlış olduğunu ifade etti.

Vestager, teknoloji şirketlerinin vergilerden "adil paylarını ödemeleri" gerektiğini belirtti ve Avrupa'nın kapsayıcı politikaları teşvik etmesi ve vatandaşların dijital bir lider olmak için dijital becerilerini geliştirmelerine yardımcı olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

AB, geçtiğimiz hafta Brüksel'den gelen Apple'ın 13 milyar euro vergi ödemesi talebini iptal eden Genel Mahkeme'nin Apple lehinde verdiği vergi kararına itiraz etmişti.