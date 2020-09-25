Vestager, Komisyon’un Apple kararını temyize taşıdı
AB antitröst komiseri Vestager, AB komisyonu ve Apple arasındaki 13 milyar euro değerindeki vergi davası hakkındaki kararı temyize taşıdı.
AB antitröst komiseri Margrethe Vestager, İrlanda’da Apple lehine sonuçlanan 13 milyar euro tazminat ödemekle yargılandığı vergi davası ile ilgili olarak itiraz ettiğini açıkladı. Dava, Avrupa Komisyonu’nun haksız vergi anlaşmalarına karşı mücadelesinde son derece önemli olarak görülüyor.
Lüksemburg merkezli genel mahkeme 2016 tarihli AB Komisyonu kararını haziran ayında bozmuş, Avrupa Komisyonu bünyesinde görev yapan rekabet uzmanlarının, Apple’ın haksız rekabet ile kar sağladığının ispatında gerekli hukuki şartları sağlamadığını ifade etmişti.
Vestager açıklamasında, “Genel Mahkeme kararı, komisyonun vergi planlamasında devlet yardımlarına ilişkin kuralların uygulanması hususundaki yetkinliğine gölge düşürmüştür” dedi.