ViacomCBS ve Miramax "Türk Dedektif" dizisinde ortak yapımcı olacak

25 Haziran 2020

ViacomCBS International Studios (VIS), günümüz İstanbul’unda geçen, Barbara Nadel’in yazdığı, 21 kitaplık ödüllü bir seri olan ve dedektif Çetin İkmen ve ortağı Mehmet Süleyman’ın maceralarını anlatan Türk Dedektif dizisinin ortak yapımcılığı için Miramax ile bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Serinin her bölümü farklı bir suçun çözümünü işleyecek. Hikayeler İstanbul’un zengin kültür ve tarihinden beslenirken, günümüzün enerjik ve baş döndürücü Türkiye’sinde geçiyor.

Yürütücü yapımcılığını Jill Offman yürüteceği dizinin çekimleri 2021 yılında İstanbul’da başlayacak. Her bölümün 60 dakika süreceği seri küresel pazar için üretilecek ve küresel pazarlama operasyonları için bir üçüncü tarafa satılacak.

ViacomCBS Başkanı Pierluigi Gazzolo konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Miramax’ın uzun zamandır ödül kazanan, yaratıcı yapımlarda imzası var. Miramax ile Türk Dedektif dizisi için imzaladığımız ortaklıkla dünyadaki tüm platformlar için en iyi içerikleri üretme hedefimiz dahilinde devam edeceğiz” dedi.

Miramax Küresel Televizyon Departmanı’nın başında olan Marc Helwig, Barbara Nadel’in harika bir yazar olduğunu ve renkli ve özgün eserlerinin büyüleyici olduğunu belirterek, “ViacomCBS ile ortaklığımızla bu başarılı kitap serisini seyircilerle paylaşmaktan dolayı oldukça heyecanlıyım” dedi.