Vietnam ve ABD arasında kritik ticaret görüşmeleri başladı

Vietnam Ticaret Bakanlığı, ABD ile sürdürülen ticaret müzakerelerinin ikinci turunun Washington'da başladığını duyurdu. Güneydoğu Asya ülkesi, bu görüşmelerde yüzde 46'lık gümrük vergisi tehdidinden kurtulmayı hedefliyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Pazartesi günü başlayan ve 22 Mayıs'a kadar devam edecek olan müzakerelerin, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasının detaylarının ele alınması açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Sürecin hızlandırılması için görüşüldü

Bakanlık açıklamasında, "İki ülke, karşılıklı endişe yaratan temel meselelerin çözümüne yönelik genel yaklaşım ve müzakere sürecinin hızlandırılması konusunda görüşmelerde bulundu. Vietnam ve ABD ayrıca bir sonraki adımlara geçmek için bir temel olarak mevcut politikalar hakkında da konuşuyor" ifadelerine yer verildi.

Ay başında yapılan ilk tur görüşmelerin ardından taraflar, ticaret ilişkilerinin geleceğine dair olumlu sinyaller vermişti.