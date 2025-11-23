Vietnam'daki sel felaketinde can kaybı 90'a yükseldi
Vietnam'da günlerdir etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı 90'a yükseldi. Tarım ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Afet Önleme ve Kontrol Dairesi, 12 kişiden hâlâ haber alınamadığını ve bölgede arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Ülkede 1154 ev sel nedeniyle hasar görürken, 1 milyondan fazla hanede elektrik kesintisi yaşandı. Toplam maddi hasarın 341 milyon dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
VnExpress gazetesinin haberine göre, Vietnam'da aşırı sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Tarım ve Çevre Bakanlığına bağlı Afet Önleme ve Kontrol Dairesi'nden yapılan açıklamada, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a yükseldiği belirtildi.
1154 ev hasar gördü
Açıklamada, kayıp 12 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği, sellerde 1154 evin hasar gördüğü aktarıldı.
Sel baskınları nedeniyle 1 milyonu aşkın hanede elektrik kesintileri yaşandığı ifade edilen açıklamada, toplam hasarın 341 milyon dolar olarak tahmin edildiği kaydedildi.