Viral paylaşımlar şirketin hisselerini uçurdu: Yüzde 84'lük artış!
OpenClaw gibi yapay zeka ajanlarına yönelik artan ilgi, Raspberry Pi'nin tek kartlı bilgisayarlarına olan talebi de yukarı taşıdı. Sosyal medyada viral olan paylaşımların ardından şirket hisseleri haftalık bazda yüzde 84 yükseldi. Güvenlik endişeleri nedeniyle bazı kullanıcıların uygulamayı ayrı cihazlarda çalıştırmayı tercih etmesi talebi desteklerken, kurucu Eben Upton'ın hisse alımları da yatırımcı güvenini güçlendirdi.
Sosyal medyada viral olan ve OpenClaw gibi yapay zeka ajanlarının Raspberry Pi'nin tek kartlı bilgisayarlarına yönelik talebi artırabileceğine işaret eden paylaşımlar, şirket hisselerinde haftalık bazda yüzde 84'e varan yükselişe yol açtı.
Popüler açık kaynaklı yapay zeka programı OpenClaw, birçok masaüstü bilgisayar ve bulut sunucusunda çalıştırılabilecek kapasiteye sahip. Ancak güvenlik uzmanları, algoritmanın yapısı gereği bazı riskler barındırabileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle teknoloji meraklılarının, uygulamayı Mac Mini veya Raspberry Pi gibi ayrı cihazlarda çalıştırmayı tercih ettiği belirtiliyor.
CEO'su ocak sonundan bu yana hisse alıyor
Öte yandan, OpenClaw'ın yaratıcısı Peter Steinberger'in bu ayın başında OpenAI tarafından işe alınması sektörde dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.
Şirket cephesinde bir diğer önemli gelişme ise kurucu ve CEO Eben Upton'ın ocak ayı sonundan bu yana hisse alımı yapması oldu. Borsa bildirimlerine yansıyan bu işlemler, yatırımcı güvenini destekleyen bir adım olarak değerlendirildi.