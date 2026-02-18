Viral paylaşımlar şirketin hisselerini uçurdu: Yüzde 84'lük artış!

Sosyal medyada viral olan ve OpenClaw gibi yapay zeka ajanlarının Raspberry Pi'nin tek kartlı bilgisayarlarına yönelik talebi artırabileceğine işaret eden paylaşımlar, şirket hisselerinde haftalık bazda yüzde 84'e varan yükselişe yol açtı.

Popüler açık kaynaklı yapay zeka programı OpenClaw, birçok masaüstü bilgisayar ve bulut sunucusunda çalıştırılabilecek kapasiteye sahip. Ancak güvenlik uzmanları, algoritmanın yapısı gereği bazı riskler barındırabileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle teknoloji meraklılarının, uygulamayı Mac Mini veya Raspberry Pi gibi ayrı cihazlarda çalıştırmayı tercih ettiği belirtiliyor.

CEO'su ocak sonundan bu yana hisse alıyor

Öte yandan, OpenClaw'ın yaratıcısı Peter Steinberger'in bu ayın başında OpenAI tarafından işe alınması sektörde dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Şirket cephesinde bir diğer önemli gelişme ise kurucu ve CEO Eben Upton'ın ocak ayı sonundan bu yana hisse alımı yapması oldu. Borsa bildirimlerine yansıyan bu işlemler, yatırımcı güvenini destekleyen bir adım olarak değerlendirildi.