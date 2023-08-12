Virgin Galactic ilk biletli yolcularını uzaya gönderdi

Uzay aracı üreticisi ve uzay turizmi şirketi olan Virgin Galactic, geçtiğimiz haziran ayında gerçekleştirdiği ilk ticari uçuşunun ardından ilk kez turistleri uzaya taşıdı.

ABD’nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport America’dan yerel saatle 08.30'da kalkış yapan Eve olarak bilinen taşıyıcı uçakla havalanan uzay aracı VSS Unity, 15 kilometre yükseklikte Eve’den ayrılara motorlarını ateşledi.

Unity, daha sonra kendi motorlarıyla yeryüzünden 85 kilometre yüksekliğe çıkarak yerçekimsiz ortama ulaştı.

Turistler, yaklaşık 5 dakika yerçekimsiz ortamı deneyimleme fırsatı buldu. Yaklaşık 90 dakika süren uçuşun ardından VSS Unity başarılı şekilde Spaceport America’ya iniş yaptı.

Uzaya seyahat eden ilk anne-kız ünvanını aldılar

Uzay aracında turist olarak bir yarışmada bilet kazanan 18 yaşındaki Anastatia Mayers ve annesi Keisha Schahaff uzaya seyahat eden ilk anne kız ünvanını aldılara.

Uçuş için bilet satın alan 80 yaşındaki eski İngiliz Olimpiyat sporcusu Jon Goodwin de uçuşta yer aldı. Goodwin, uzaya çıkan ilk olimpik sporcu ve ikinci parkinson hastası olarak, 18 yaşındaki Mayers uzaya giden en genç ikinci insan olarak kayıtlara geçti.

İlk ticari uçuş geçtiğimiz ay yapılmıştı

Geçtiğimiz ay Virgin Galactic, İtalyan Hava Kuvvetleri ve İtalyan Ulusal Araştırma Konseyi tarafından parası ödenen bir uçuşla üç kişiyi uzaya götürerek ilk ticari uçuşunu başarıyla tamamlamıştı.

Branson uzaya çıkan ilk milyarder unvanına sahip olmuştu

Virgin Galactic'in sahibi İngiliz işadamı Richard Branson, Temmuz 2021’de altı kişilik bir ekip ile uzaya uçmuş ve `uzaya çıkan ilk milyarder unvanı`nın sahibi olmuştu.

Uzay seyahati için 800 kişi sırada

Şu ana kadar Virgin Galactic şirketiyle uzaya gitmek için 800 kişi bilet satın alırken, bilet fiyatı son zamların ardından 450 bin dolara ulaştı.