Virüs, iptalleri artırıyor

27 Şubat 2020

Kerim ÜLKER

Dünya ekonomisinin dinamosu hale gelen Çin’de ortaya çıkan koronavirüsün etkisi sağlıkla sınırlı kalmıyor. Binlerce insanın hayatını kaybettiği virüs İtalya başta olmak üzere Avrupa’da da hızla yayılıyor. Birçok ülke tedbirlerini artırırken, ekonomiye trilyon dolarlık darbe vuran koronavirüs, fuarları da iptal ettiriyor. Virüsün görülmesinin ardından ilk kez Çin'deki doğaltaş ve mermer fuarı, seyahat fuarı ve Formula 1 yarışı iptal edildi. Ardından iptaller Avrupa’ya ulaştı. İspanya’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020’nin iptaliyle başlayan sürece son olarak dün iki organizasyon daha eklendi.

Almanya'nın Köln kentinde 1 Mart'ta açılması planlanan Uluslararası Hırdavat Fuarı yapılmayacak. Sektöründe dünyanın en büyük fuarı kabul edilen ve Türkiye'den de çok fazla firmanın katıldığı fuarı düzenleyen organizatör firma tarafından yapılan açıklamada 4 gün sürmesi planlanan fuarın iptal edildiği belirtildi.

Köln Fuar Merkezi'nde her iki yılda bir düzenlenen ve dört gün süren fuara, bin 200'ü Çin'den olmak üzere yaklaşık 3 bin firmanın katılması öngörülüyordu. Almanya’daki fuarın şubat 2021'de yapılması planlanıyor. 29 Şubat’ta Sırbistan’da yapılacak metal sektörü için alım heyeti görüşmeleri de iptal edildi.

İlk önemli iptal İspanya'dan

Avrupa’daki ilk önemli iptal kararı İspanya’dan geldi. Dünya GSM Birliği'nin (GSMA) 24-27 Şubat’ta İspanya’nın Barselona kentinde yapmayı planladığı Mobil Dünya Kongresi’ne (MWC) 40’a yakın mobil teknoloji şirketi katılmama kararı aldı. Ardından 13 Şubat’ta GSMA’dan açıklama geldi ve Mobil Dünya Kongresi’nin (MWC) iptal edildiği belirtildi.

17 Şubat’ta ise bu kez İsviçre'nin Cenevre kentinde her yıl düzenlenen ve kendi alanının en büyük organizasyonu olan Uluslararası Buluşlar Fuarı ertelendi. 40 ülkeden 800 katılımcının beklendiği fuar, bu yıl 25-29 Mart tarihinde yapılacaktı. Fuar, 6 ay ertelendi.

İtalya'daki fuarlar ertelendi

Dünyanın en büyük mobilya fuarı olarak nitelendirilen ve 21-26 Nisan tarihlerinde İtalya’nın Milano kentinde düzenlenmesi beklenen İSaloni Mobilya Fuarı, geçtiğimiz günlerde koronavirüs tehdidi nedeniyle haziran ayına ertelendi. Yeni takvim 16-21 Haziran tarihleri arası olarak belirlendi. Milano’da 29 Şubat-2 Mart tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Mido 2020 Uluslararası Optik ve Teknolojileri Fuarı, virüsün İtalya’da yayılmasından ve ölümlü sonuçlarından dolayı ertelendi.

Fuarın mayıs sonu veya haziran ayında arasında yapılması planlanıyor. Ancak şu anda gözlerin çevrildiği Avrupa’nın en önemli otomobil fuarı olan ve bu yıl 5-7 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Cenevre Otomobil Fuarı’nın da ertelenebileceği konuşuluyor.

Fuara katılımı beklenen Cadillac, Citroen, Ford, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Subaru, Tata ve Volvo’nun da aralarında bulunduğu en az 12 büyük otomotiv şirketi tasarruf kapsamında etkinlikten çekildi.