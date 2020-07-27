Virüs, modayı da şekillendirdi

27 Temmuz 2020

HİLAL SARI

Moda sektörü COVID-19 sonrası tüketicilerin yeni talep ve tavırlarına göre yeniden şekilleniyor.

McKinsey’in nisan ayında 2 binden fazla Alman ve İngiliz tüketiciyle yaptığı ankete göre en endişe verici durum tüketicilerin yüzde 60’ından fazlasının kriz sırasında modaya daha az harcama yapması.Tüketicilerin yaklaşık yarısı ise kriz geçtikten sonra da bu eğilimin devam edebileceğinden bahsediyor. Ankete göre tüketici tavrında yaşanan en önemli bazı diğer değişimler ise şöyle:

Harcamalar azalıyor: Tüketicilerin yüzde 88'i yavaş bir toparlanma veya durgunluk bekliyor. Katılımcıların yüzde 65’i dayanıklı moda ürünleri almayı, yüzde 71’i ise zaten sahip olduğu eşyayı daha uzun süre saklamayı planlıyor. Yüzde 57 ise ‘tamir ederim’ diyor. COVID-19 sonrası genç tüketicilerin ikinci el ürünlerine ilgi artıyor.

Önce takı ve aksesuardan kesinti yapılıyor: Tüketiciler giyim ve ayakkabı harcamalarını azaltmadan önce aksesuar, takı ve diğer isteğe bağlı kategorilerden kesinti yapıyor. Genç tüketiciler normalde satın aldıkları ürünlerin daha ucuz sürümlerini satın almaya hazır.

Mevsimselliğin etkisi azalıyor: Tüketici moda döngüsüne güçlü bir şekilde bağlı değil. Moda sisteminde mevsimselliğin daha az görüleceği bir dönem olabilir. Tüketicilerin yüzde 65’i yeni koleksiyon lansmanını geciktiren markaları destekliyor. Yüzde 58, yeniliğin kendileri için önemsiz olduğunu belirtiyor.

Sürdürülebilirlik konusunda daha hassaslar: Tüketici markaların toplumsal ve çevresel sorumluluklarını ne oranda yerine getirdiğine dikkat ediyor. Katılımcıların yüzde 55’i markanın çalışanların sağlığına önem göstermesini en önemli iki öncelikten biri olarak dile getiriyor. Yüzde 38 Asya’daki düşük ücretli fabrika çalışanlarına destek olunmasını ve negatif çevresel etkilerin azaltılmasını talep ediyor. Yüzde 33 güvenli ve hijyenik mağaza koşulları talep ederken, yüzde 20 fiyatların düşürülmesini istiyor.

Online’a kayış: Krizden önce moda ürünlerini online kanallardan satın almayan tüketicilerin yüzde 43'ü online kanalları kullanmaya başladı. Tüketicilerin yaklaşık yüzde 28'i ankete tabi fiziksel mağazalardan satın almayı daha az gerçekleştireceğini belirtiyor. Yüzde 11 ise markaların ürünlerini e-ticaret kanallarında da bulabilmeyi en önemli önceliklerden biri olarak belirtiyor. McKinsey anketinde öne çıkan tüm bu trendler giyim, ayakkabı ve lüks sektörlerdeki oyunculara COVID-19 sonrası iyileşme döneminde şu fırsatları sunuyor: Sürdürülebilirlik taahhütlerini güçlendirebilirler, mevsimselliği azaltabilirler ve dairesel iş modellerini ölçeklendirebilirler.

Zalando beklentileri yükseltti

Avrupa’nın en büyük online moda perakendecisi Zalando da geçen haftalarda bu yıla ilişkın beklentilerini yükseltti. Şirket bu yılki satış hacminin önceki beklentilerinin de üzerinde yüzde 20-25 artmasını, gelirlerin ise yüzde 15-20 urtmasını bekliyor.

Bu yıl yüzde 1,9 daralabilir

Araştırma şirketi Research and Markets, geçen ay yayınladığı raporunda küresel hazır giyim pazarının COVID-19 nedeniyle yüzde 1,9 daralacağını ve 2019’daki 672,3 milyar dolardan 659,7 milyar dolara gerileyeceğini öngörüyor. 2021’de ise pazarın yüzde 8 büyümeyle 809,8 milyar dolar hacme ulaşması bekleniyor. Hindistan Moda Teknolojileri Enstitüsü’ne göre aksesuarla birlikte toplam pazar bu yıl yüzde 1 daralarak 1,24 trilyon dolara gerileyecek ve gelecek yıl yüzde 5 büyümeyle 1,44 trilyon dolara ulaşacak.





Lüks segmentte işler daha kötü



COVID-19 pandemisi nedeniyle benzeri görülmemiş bir darbe alan lüks moda perakendecileri sektörün yakından izlediği bir alan. Bu hafta Louis Vuiton'un sahibi LVMH ve Gucci'nin sahibi Kering, ikinci çeyrek sonuçlarını açıklayacak. LVMH'nin haziranla biten ve tecrit önlemlerinin uygulandığı çeyrekte satışlarının yüzde 40 düşmesi parfüm ve güzellik ürünlerizinciri Sephora sayesinde rakiplerine göre çeyreği rakiplerine göre daha iyi geçirdiği öngörülüyor. Öte yandan analistler LVMH gibi ABD pazarı ağırlıklı markaların, satışları ağırlıklı olarak Çin'de gelen markalara göre daha fazla zarar edebileceğini öngörüyor. LVHM'nin hisseleri COVID-19 öncesi zirvesinden yüzde 9 aşağısındayken, Kering yüzde 18, Burberry yüzde 40 aşağıda.



Moda Haftası Frankfurt a taşınıyor



2007 yılından bu yana her yıl iki kez gerçekleşen Berlin Moda Haftası'nın organizatörleri, Messe Frankfurt ve Premium Group, etkinliğin artık Frankfurt'ta yapılacağını duyurdu. İlk kez 2021 yaz sezonunda başlayacak Frankfurt Moda Haftası, 50'den fazla tekstil fuarı organize eden Messe Frankfurt'un İstanbul Yönetici Ortağı Işın Sağlam'a göre Türkiye için de önemli bir fırsat. Türkiye'nin küresel tekstil pazarındaki gücüne vurgu yapan Sağlam "Türkiye küresel pazarda %3,5'lik bir paya sahip, ve dünyanın 7. büyük pamuk üreticisi. Türk ihracatçısının Frankfurt Moda Haftası'nın sinerjisiyle artan bir pazar payı yakalayabileceğini düşünüyorum” dedi.