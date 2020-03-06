Virüs, müzik festivallerine de bulaştı

06 Mart 2020

Selenay YAĞCI

İSTANBUL - Koronovirüsün etkileri tüm alanlara yayılıyor. Kongreler ve fuarlardan sonra dünyaca ünlü festivallerden de bir bir iptaller geliyor. Virüsten etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da Venedik Karnavalı kutlamaları durduruldu. Dünyaca ünlü elektronik müzik festivali Tomorrowland Winter, Fransız hükümetinin yeni koronavirüsün yayılmasından duyduğu korku nedeniyle resmen iptal edildi. Organizatörler, dün Twitter'da şunları söyledi: “Bugün, Fransız Hükümeti'nin bu yılki baskıyı (14-21 Mart) iptal etmeye karar verdiğini bildirmek zorundayız” dedi.

Amerika’da dünyaca ünlü Ultra Music Festival de 2021’e ertelendi. Şehir yetkilileri yeni koronavirüs korkusunun Miami'deki üç günlük elektronik dans ve müzik festivalinin ertelenmesine yol açtığını söyledi. Dünyanın dört bir yanından binlerce insanı çeken festival 20 Mart'ta Miami'nin şehir merkezindeki Bayfront Park'ta başlayacaktı. Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, ihtiyati tedbir olarak baharın gelişinin kutlandığı ve 10 Mart’ta gerçekleştirilmesi beklenen Hindistan'a özgü Holi Festivalinin bu yılki kutlamalarını iptal edildi.

SXSW olarak bilinen South By Southwest Festivali de iptal edilmenin eşiğine geldi. Bu yıl 13 ile 22 Mart arasında gerçekleştirilmesi planlanan SXSW için de işler yolunda gitmiyor. Festival yönetimi bir süre önce açıklama yaparak Austin'de düzenlenen etkinliğin iptal edilmeyeceğini belirtmişti. Ancak Texas'ta korona vakasının ortaya çıkması üzerine insanlar change.org üzerinden imza kampanyası başlatarak festivali iptal etme girişiminde bulundu ve kampanyada şimdiye kadar 47 binin üzerinde imza toplandı. Diğer yandan Netflix ve Apple, SXSW'dan çekildiğini açıkladı.