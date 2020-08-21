Virüs, teletıp sektöründe hızlı büyümeyi tetikledi

21 Ağustos 2020

HİLAL SARI

COVID-19 pandemisi nedeniyle virüsün bulaşma ihtimalinin yüksek olduğu hastane ve muayenehanelerden çekinenler, teletıp pazarındaki büyümenin fitilini ateşledi. Fortune Business Insights tarafından yayınlanan “Teletıp Pazar Payı, Büyüklüğü ve Sektör Analizi” raporuna göre teletıp pazarının 2026 itibariyle 185,66 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Rapora göre sektör bu dönemde yıllık ortalama yüzde 23,5’lik bir hızla büyüyecek. McKinsey tahminlerine göre ise sektör 250 milyar dolara bile ulaşabilir.

Sektörde 37 milyar dolarlık dev birleşme

Neredeyse tüm sektörlerde satın alma ve birleşmeler durma noktasına gelmişken, ABD’nin bu yılki en büyük üçüncü birleşme haberi teletıp sektöründen geldi. Sanal doktor ziyaretleri sağlayıcısı Teladoc, 5 Ağustos’ta yaptığı açıklamada dijital sağlık şirketi Livongo’yu 18,5 milyar dolara alacağını duyurdu. Satın alma işleminin hem nakit hem hisse içereceği belirtildi. İki şirketin birleşiminden oluşan uzaktan sağlık hizmetleri şirketinin büyüklüğünün 37 milyar dolar olması bekleniyor.

Pandemi 10 yıl ileriye taşıdı

Teladoc hisseleri de olan Longbow Asset Management CEO’su Jake Dollarhide, CNBC’ye yaptığı açıklamada “10 yıl sonra gerçekleşmesini beklediğimiz şeyler şimdi uygulamada” diyor ve talepteki artış dışında teletıpın ofis ihtiyacını azaltması nedeniyle krizde sağlık şirketlerinin maliyetlerini düşürecek bir unsur olduğuna dikkat çekiyor. Öte yandan pandemi nedeniyle talepte de ciddi bir artış var. ABD’nin Louisiana kentindeki sağlık merkezi Ochsner Health'te, 2019 yılının tamamında 3 bin 300 sanal doktor ziyareti gerçekleşirken, bu yılın ilk yedi ayında 120 binden fazla sanal doktor ziyareti olmuş. Yatırımcıların borsada işlem görmeyen teletıp şirketlerine ilgisi de artışta. Teladoc’un rakibi American Well (Amwell) geçen ay 200 milyon dolar sermaye artırımı gerçekleştirdi. Kişilerin kronik hastalıklarını yönetmesine yardımcı olan Omada Health 57 milyon dolarlık bir sermaye artırdı. Ruh ve sinir hastalıklarına yönelik online terapiler de sektörün itici güçlerinden. Bu alanda faaliyet gösteren Mindstrong bu ay 100 milyon dolar sermaye toplarken, davranışsal sağlık hizmetleri danışmanlığı veren LifeStance ise nisanda 1,2 milyar dolar yatırım almıştı.

Hisseler çakılırken teletıp ralli yaptı



Sağlık sektörü COVID-19'un en dirençli sektörlerinden biriydi. Hastane kapasitelerinin gereksiz şekilde işgal edilmemesi için hükümetlerin izlediği politikalar ise ABD başta olmak üzere bütün dünyada teletıp girişimlerine ralli yaşattı. Hisse piyasaları 19 Şubat'ta zirve yaptıktan sonra dünya genelinde uygulanan katı tecrit önlemleriyle kayda değer düşüş yaşamış, mayısa kadar yüzde 13'ten fazla düşmüştü. Bu süreçte teletıp hizmetleri veren ABD merkezli Teladoc'un hisseleri yüzde 48 yükselirken, yine ABD merkezli dijital sağlık yönetimi şirketi Livongo hisseleri iki katının üzerine çıktı. Kişisel ve sanal sağlık hizmetleri sunan One Medical'ın hisselerinde ise aynı dönemde yüzde 52'lik bir artış görülmüştü.