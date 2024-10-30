Visa yaklaşık 1400 çalışanını ve yüklenicisini işten çıkaracak

The Wall Street Journal'ın (WSJ) yayınladığı habere göre, şirket bu kesintilerle uluslararası işlerini düzene sokmayı amaçlıyor. Habere göre, teknoloji pozisyonlarındaki 1.000 kesintiyle birlikte, işten çıkarmaların geri kalanı FinTech ve teknoloji şirketleriyle ilgilenen pozisyonlar olan tüccar satışlarını ve küresel dijital ortaklık rollerini etkileyecek.

Bir Visa sözcüsü, şirketin müşterilere hizmet vermek ve büyümeyi desteklemek için sürekli olarak geliştiğini, "bunun da bazı rollerin ortadan kaldırılmasına yol açabileceğini" ve önümüzdeki yıllarda her yıl daha fazla kişiyi istihdam etmeyi beklediğini söyledi.

Habere göre, şirket geçen hafta bazı işten çıkarmalar yaptı ve çalışanlarına bir iç duyuruda işten çıkarmayı planladığını söyledi, ancak ayrıntı vermedi.

Visa'nın dünya çapında 30 binden fazla çalışanı bulunuyor.