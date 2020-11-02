Viyana'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı

02 Kasım 2020

Avusturya'nın başkenti Viyana'da polis, Twitter'da yaptıkları paylaşımda şehir merkezinde ateş açıldığını ve çok sayıda yaralının olduğunu aktardı.

Viyana polisi, yaptığı açıklamada saldırı sonucunda çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini vererek, saldırganı yakalamak için 'büyük bir operasyon' başlatıldığını kaydetti. Polis, ayrıca yurttaşlara olay yerinden uzak durma çağrısında bulundu.



Avusturya'da yayın yapan Kronen Zeitung gazetesi de saldırının Schwedenplatz bölgesindeki bir sinagog yakınında gerçekleştiğini bildirdi.