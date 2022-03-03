Vladimir Putin: Operasyon programa göre ilerliyor

Putin'in konuşmasından önemli satır başları şöyle:



"Neonaziler Çin vatandaşı olan öğrencilere de ateş açtı. Yüzlerce öğrenci vatandaş Ukrayna'yı terk etmek istiyor. Onları rehin almak istiyorlar.

Naziler buna izin vermiyor, biz insani kanallar açıp tahliye için yardımcı olmaya çalışyoruz. Neonaziler insanları canlı kalkan olarak kullanıyorlar.

Sadece faşitler bu şekilde savaşır. Sivil halka bu davranışı sadece faşistlerden gördü Rusya halkı, kayıplarımız var. Hayatlarını kaybeden asker ve subaylarımı için gerekeni yapacağız. 5 milyon ruble olarak bunlara bir fon kurduk. Yaralılara ve ailelere yardım edeceğiz, paralı asker ise onların ailelerini maaşa bağlayacağız. Savcunma Bakanlığı'na bağlı askerlerimizi de aynı şekilde koruyacağız.

Askerlerimizi Ukrayna'yı Nazilerden arındırmak için ordalar. Sizi onlar için bir dakika saygı duruşuna davet ediyorum. Askerlerimize ve subaylarımıza Donbas'taki milis güçleri de yardımcı oluyor."