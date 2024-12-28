Vladimir Putin'den İlham Aliyev'e düşen Azerbaycan uçağı için özür telefonu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Görüşmede 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının Rusya'da düşmesi ele alındı.

"İniş sırasında Rus hava savunmasının aktifti"

Putin, kazanın Rus hava sahasında meydana geldiği için özür diledi. Uçağın Grozni'ye iniş yapmaya çalışırken Ukrayna İHA'larının Rusya'ya saldırdığını söyleyen Putin, iniş sırasında Rus hava savunmasının aktif olduğunu söyledi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine bir kez daha derinden ve samimi başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma açıldığı ve ilgili sivil ve askeri uzmanların sorguya alındığı belirtilerek, "Şu anda Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iki görevlisi Grozni'de bulunuyor ve burada Rusya Başsavcılığı ve Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi temsilcileriyle çalışıyorlar. Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan yetkilileri de Aktau yakınlarındaki kaza yerinde yakın işbirliği içindedir" ifadeleri kaydedildi.

38 kişi hayatını kaybetmişti

25 Aralık’ta Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren AZAL’a ait Embraer 190 tipi uçak, Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu olmak üzere toplam 67 kişi bulunuyordu. Kazada 38 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise sağ kurtuldu. Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığını doğruladı.