Vodafone ve CK Hutchison'dan 19 milyar dolarlık birleşme

Şirketler birleşme sonucunda İngitere'nin en büyük GSM operatörünün kurulmasının ekonomiye faydalı olacağını açıkladı.

Vodafone ve CK Hutchison, geçen yılın Ekim ayında birleşme konusunda görüştüklerini açıklamıştı.

Düzenleyici kurumlar, söz konusu birleşme anlaşmasına yönelik uzun ve yoğun bir denetleme sürecini başlatacak.

11 milyar sterlin büyüklüğünde yatırım

İki şirket, "Avrupa'nın en gelişmiş bağımsız 5G ağlarından biri" olarak nitelendirdikleri ağı kurmak için 10 yıl boyunca İngiltere'de 11 milyar sterlin büyüklüğünde yatırım yapacağını açıkladı.

Vodafone birleşme sonucunda kurulacak şirketin %51 hissesine, Hutchison ise %49'una sahip olacak. Birleşme sonucunda kurulacak şirketi Vodafone'un şu anki İngiltere yöneticisi Ahmed Essam yönetecek.