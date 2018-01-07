Volkswagen, 2017'de liderliği korudu

07 Ocak 2018

Alman otomotiv devi Volkswagen'ın geçen yıl 10,7 milyon araba sattığı ve dünyanın en çok satış yapan otomotiv markası unvanını koruduğu belirtildi.

Bild am Sonntag gazetesinin Volkswagen'ın iç verilerine dayandırdığı habere göre, Audi ve Porsche markalarını da bünyesinde bulunduran Volkswagen'ın geliri geçen yıl 220 milyar euroyu aşara rekor kırdı. Volkswagen'ın geliri, 2016'da 217 milyar euro civarındaydı.

Volkswagen, 2016'daki emisyon skandalına rağmen, aynı yıl satışlarını Çin ve Avrupa'daki yükselişle yüzde 3,8 oranında artırmıştı.

Volkswagen sözcüsü, haberle ilgili yorum yapmayı reddetti. Şirket, resmi 2017 verilerini 17 Ocak'ta açıklayacak.

İkinci sırada Toyota var

5 yıl boyunca dünyanın bir numaralı otomotiv markası unvanını elinde bulunduran Toyota Motor, geçen yıl koltuğu Volkswagen'e kaptırmıştı.



Bild am Sonntag, Japon şirketi Toyota'nın en çok satış yapan şirketler arasında yine ikinci sırada yer aldığını duyurdu.

Lexus, Daihatsu ve Hino markalarının da sahibi olan Toyota'nın geçen yılki satışlarının önceki yıla göre yüzde artarak 10,5 milyona ulaştığı kaydedildi.

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