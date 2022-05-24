Volkswagen elektrikli araç satışında Tesla'yı geçecek

Avrupa'nın en büyük araç üreticisi Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, 2025 yılına kadar elektrikli araç satışında Tesla'yı geride bırakacaklarını söyledi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'ta düzenlenen toplantıları sırasında CNBC'ye konuşan Diess, 2025'e kadar dünyanın en büyük elektrikli araç satıcısı konumuna gelmeyi hedeflediklerini belirtti.

"Tesla hali hazırda elektrikli araç sektöründe lider, muhtemelen hali hazırda en dijital araç şirketi ve bazı avantajları var" diye konuşan Diess, "Biz hala Tesla'yı yakalamayı ve satış rakamlarında 2025'e kadar liderliği almayı amaçlıyoruz" dedi.