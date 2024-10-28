Volkswagen kemer sıkmaya devam edecek! 4 milyar euroluk tasarruf planı

Volkswagen, bir süredir maliyeti azaltmak için Almanya'daki fabrikaları kapatmayı konuşuyordu. Çin'deki fabrikalarda da küçülmeye giden Alman devi, 4 milyar euroluk tasarruf için şimdi yeni önlemler alıyor.

İki yıl ödeme yok

Handelsblatt gazetesinin haberine göre Volkswagen, tasarruf için yüzde 10 ücret kesintisi ve iki yıl boyunca ücretlerin dondurulması da dâhil olmak üzere bir dizi maliyet azaltıcı önlem üzerinde çalışıyor.

İkramiyelere sınırlama

Volkswagen yönetimi üst düzey çalışanlar için ikramiyelerin sınırlandırılmasını, çalışanların yıl dönümleri için yapılan ek ödemelerin azaltılmasını ve bazı Alman üretim tesislerinin olası kapanışlarını tartışıyor.

Bir Volkswagen sözcüsü, şirketin iş konseyi ve Almanya'nın güçlü metal işçileri sendikası IG Metall ile devam eden müzakereler hakkında yorum yapmayı reddetti.

Ekim ayı başından bu yana Volkswagen yönetimi, Almanya'daki tesislerinden işçi temsilcileriyle haftalık toplantılar düzenleyerek maliyetlerde nerelerde kesinti yapılabileceğini ve hangi modellerin hangi tesislerde üretileceğini analiz ediyor. Bir sendika sözcüsüne göre ücret artışlarına ilişkin müzakereler ayrı olarak ele alınıyor ve bir sonraki resmi tur 30 Ekim'de yapılacak.