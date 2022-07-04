Volkswagen ve Bosch'un otonom sürüş için işbirliğine onay

Almanya Federal Kartel Dairesi (Bundeskartellamt), Volkswagen ve Bosch'un otonom sürüşte işbirliğine onay verdi.

Federal Kartel Dairesi'nden yapılan açıklamada, Bundeskartellamt'ın, Robert Bosch GmbH ve Volkswagen AG arasında otonom sürüşü daha da geliştirmek için planlanan bir teknoloji iş birliğine karşı dava açmayacağı belirtildi.

Açıklamada, Alman şirketlerin otonom sürüş teknolojisi iş birliğinin Avrupa AR-GE kuralları içerisinde yer aldığı hatırlatılarak, söz konusu birliğinin kartel dairesi tarafından rekabet kuralları temelinde izlenmeye devam edileceği bildirildi.

Almanya Federal Kartel Dairesi Başkanı Andreas Mundt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, otonom sürüşün otomotiv sektöründe geleceğin en heyecan verici konularından biri olduğunu belirtti.

Mundt, bu geleceğin teknolojisiyle ilgili en yenilikçi çözümler için araştırma ve geliştirmede bir yarış gözlemlendiğini aktararak, "Kartel Dairesi'nin görevi, rekabeti araştırma ve geliştirme düzeyinden itibaren sürdürmektir. Çünkü geleceğin ürün ve pazarlarının temellerinin atıldığı yer burasıdır." ifadelerini kullandı.

Volkswagen'in yazılım üzerine çalışmalar yapan yan kuruluşu Cariad ve Bosch, otonom otomobillerin gelişimini hızlandırmak için ocak ayında bir iş birliği anlaşması duyurmuştu.