Volkswagen yöneticilerine dizel skandalı cezası! Hapis kararları çıktı

Almanya'da otomotiv devi Volkswagen'in dört eski yöneticisi, 'Dieselgate' olarak bilinen emisyon skandalı kapsamında dolandırıcılıktan mahkum edildi. Braunschweig Bölge Mahkemesi, skandaldan yaklaşık 10 yıl sonra verdiği kararda, yöneticilerin milyonlarca dizel motorlu aracın emisyon değerlerini yıllar boyunca bilinçli olarak manipüle ettiğini tespit etti.

4,5 yıla varan hapis cezaları verildi

Eski yöneticilerden Heinz-Jakob Neusser, mahkeme tarafından 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı ancak cezanın uygulanması ertelendi. Volkswagen'in eski Dizel Motor Geliştirme Başkanı Jens Hadler ve Tahrik Teknolojisi Başkanı Hanno Jelden'e ise 4,5 yıla varan hapis cezaları verildi. Bir diğer eski yönetici içinse hapis kararı verilmesine rağmen hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Dava sürecinde, 2019 yılında Avrupa ve ABD pazarlarında satılan yaklaşık 9 milyon aracın emisyon kontrol yazılımlarında manipülasyon yapıldığı ya da buna göz yumulduğu iddia edilmişti. Mahkeme, sanıkların bu durumdan haberdar olduğunun kanıtlandığını belirtti. Karar henüz kesinleşmiş değil, sanıkların temyiz hakkı bulunuyor.

30 milyar Euro'yu aşan skandal

Volkswagen, 2015 yılında ABD Çevre Koruma Ajansı'nın emisyon testlerinde hile yapıldığını açıklamasının ardından küresel ölçekte büyük bir krizle karşı karşıya kalmıştı. Şirketin, dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel araçta emisyon verilerini düşük gösteren yazılım kullandığı ortaya çıkmıştı.

Skandal sonrası milyonlarca araç geri çağrılırken, şirket başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelerde yüksek tazminatlar ödemek zorunda kaldı. 'Dieselgate' olarak adlandırılan bu olayın, Volkswagen'e toplamda 30 milyar Euro'nun üzerinde bir maliyete neden olduğu tahmin ediliyor. Almanya'da bu skandal, ülke tarihindeki en büyük ekonomik yolsuzluk vakalarından biri olarak kayıtlara geçti.