Volkswagen'den ABD yatırımına tarife freni: Fabrika planı askıya alındı

Alman otomotiv devi Volkswagen AG CEO'su Oliver Blume, Almanya'nın ekonomi gazetesi Handelsblatt'a yaptığı açıklamada, ticaret koşulları iyileşmedikçe ABD'de Audi fabrikası kurma planlarını hayata geçirmeyeceklerini duyurdu.

Trump yönetiminin Avrupalı otomobil üreticilerine gümrük vergilerini artırmasından önce Volkswagen bünyesindeki Audi'nin ABD'de bir üretim tesisi kurma fikrini değerlendirdiğini belirten Blume, söz konusu tarifelerin Volkswagen'a 2025'in ilk dokuz ayında 2 milyar eurodan fazla maliyet yarattığını ifade etti.

Ortam büyük yatırımlar için riskli

Tarife savaşları devam ederken büyük ölçekli yeni yatırımlar çıkarmanın zorlaştırdığını vurgulayan Blume, Volkswagen’in yeni yatırım yapmadan önce maliyetleri azaltması ve uzun vadede net politika koşullarını görmesi gerektiğini söyledi.

Şirket, ABD'de büyüme fırsatları olsa da beklentilerin aşağı yönlü revize edildiğine işaret ederken, yüzde 10'luk pazar payı hedefi yerine de kademeli büyümeye odaklandı.

Yatırım planı değişti

Volkswagen, daha önce 180 milyar euro olarak duyurduğu beş yıllık yatırım planını 160 milyar euroya indirirken, fabrikalar, yeni araç modelleri, yazılım başta olmak üzere teknolojik harcamaları kapsayan yatırım programının büyük ölçüde tamamlandığı ve revize edilen stratejinin mart ayında açıklanacağı öğrenildi.