Volkswagen'den ABD yatırımına tarife freni: Fabrika planı askıya alındı
ABD'de yeni bir üretim tesisi kurmaya hazırlanan Alman otomotiv devi Volkswagen, mevcut ticaret koşulları nedeniyle planı askıya aldığını açıkladı. Ticaret ortamı iyileşmeden büyük ölçekli yatırımların risk oluşturduğuna işaret eden şirket, maliyetleri düşürmeye ve daha net politika koşulları oluşana kadar temkinli hareket etmeye odaklandığını ifade etti.
Alman otomotiv devi Volkswagen AG CEO'su Oliver Blume, Almanya'nın ekonomi gazetesi Handelsblatt'a yaptığı açıklamada, ticaret koşulları iyileşmedikçe ABD'de Audi fabrikası kurma planlarını hayata geçirmeyeceklerini duyurdu.
Trump yönetiminin Avrupalı otomobil üreticilerine gümrük vergilerini artırmasından önce Volkswagen bünyesindeki Audi'nin ABD'de bir üretim tesisi kurma fikrini değerlendirdiğini belirten Blume, söz konusu tarifelerin Volkswagen'a 2025'in ilk dokuz ayında 2 milyar eurodan fazla maliyet yarattığını ifade etti.
Ortam büyük yatırımlar için riskli
Tarife savaşları devam ederken büyük ölçekli yeni yatırımlar çıkarmanın zorlaştırdığını vurgulayan Blume, Volkswagen’in yeni yatırım yapmadan önce maliyetleri azaltması ve uzun vadede net politika koşullarını görmesi gerektiğini söyledi.
Şirket, ABD'de büyüme fırsatları olsa da beklentilerin aşağı yönlü revize edildiğine işaret ederken, yüzde 10'luk pazar payı hedefi yerine de kademeli büyümeye odaklandı.
Yatırım planı değişti
Volkswagen, daha önce 180 milyar euro olarak duyurduğu beş yıllık yatırım planını 160 milyar euroya indirirken, fabrikalar, yeni araç modelleri, yazılım başta olmak üzere teknolojik harcamaları kapsayan yatırım programının büyük ölçüde tamamlandığı ve revize edilen stratejinin mart ayında açıklanacağı öğrenildi.