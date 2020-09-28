Volkswagen'den elektrikli araçlara 15 milyar euro yatırım
Volkswagen Çin'deki ortak girişimleri ile 2025 yılına kadar 15 farklı elektrikli araç modeli üretmek için 15 milyar euro yatırım yapacak.
Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Çin'deki üç ortak girişimi ile birlikte elektrikli araç üretimine 15 milyar euro yatırım yapacağını duyurdu.
Volkswagen Group China tarafından yapılan açıklamada, Alman şirketin Çin'deki ortak girişimleri SAIC Volkswagen, FAW-Volkswagen ve JAC Volkswagen'in, 2020-2024 yılları arasında 15 milyar euro yatırım yapacağı belirtildi.
Açıklamada, Çin'de 2025'e kadar Volkswagen'in 15 farklı elektrikli modelinin üretileceği ve şirketin ürettiği modellerin yüzde 35'inin elektrikli olmasının planlandığı belirtildi.
Elektrikli araçların üretiminin gelecek ay başlayacağı duyurulan açıklamada, Volkswagen'in Çin'de gelecek yıl elektrikli araç satışlarını ikiye katlamayı hedeflediği belirtildi.