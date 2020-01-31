Volkswagen’den Navistar'a 2.9 milyar dolarlık teklif

31 Ocak 2020

Alman otomobil üreticisi Volkswagen AG'nin ticari kamyon birimi Traton, ABD'li kamyon üreticisi Navistar International'ın hisselerini satın almak için 2.9 milyar dolar teklif verdi.

Navistar ve VW, 2017'de elektrikli kamyon geliştirme konusunda işbirliği yapacaklarını duyurmuştu.

Volkswagen, 2016'da yüzde 16.8'lik ilk hisseyi satın aldıktan sonra, Navistar'ın geri kalanını satın almakla ilgilendiğini açıklamıştı.

Traton ve Navistar, yıllık maliyetleri yılda 200 milyon dolar azaltmayı amaçlayan satın alma ve bazı teknoloji gelişmeleri konusunda işbirliği yapıyor.

Traton, Navistar'ın hisselerinin yüzde 16.9'unu kontrol eden büyük hissedar Carl Icahn'ı ikna etmek zorunda kalacak.

Refinitiv verilerine göre, Icahn ve diğer iki fon, Mark Rachesky'nin MHR Fon Yönetimi ve Gabelli Fonları, Navistar'ın hisselerinin yüzde 40'ına sahip.

Chicago yakınlarında bulunan Navistar, Traton'un teklifini istenmeyen olarak nitelendirdi ve yönetim kurulunun "Navistar'ın şirket için stratejik planı bağlamında teklifi dikkatlice gözden geçireceğini ve değerlendireceğini" belirtti.