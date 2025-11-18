Volodimir Zelenski gün vererek duyurdu: Türkiye'ye gideceğim

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İspanya temaslarının ardından yarın Türkiye’ye geleceğini duyurarak savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalarını hızlandırdığını açıkladı. Zelenski, Türkiye’de yapılacak görüşmelerin, müzakere masasını yeniden canlandırma hedefi açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

"Anlaşma Ukrayna'ya daha çok güç verecektir"

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile yaptığı görüşmelerde destek arayışını sürdürdüğünü belirten Zelenski, “Güçlü bir ülkenin daha desteğini artırarak hayatları korumamıza ve savaşın sonunu yakınlaştırmamıza yardımcı olmasını bekliyoruz” dedi. İspanya ile yapılacak anlaşmaların Ukrayna’ya “daha fazla güç vereceğini” kaydetti.

"Müzakereleri canlandırmayı hazırlanıyoruz"

Zelenski, Türkiye ziyareti kapsamında savaşın bitirilmesine yönelik yeni çözüm önerilerini ortaklara sunacaklarını ifade ederek, “Müzakereleri yeniden canlandırmaya hazırlanıyoruz. Savaşın sonunu yaklaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmak Ukrayna'nın en büyük önceliği” mesajını verdi.

Ukrayna lideri ayrıca savaş esiri değişimlerinin yeniden tesis edilmesi için çalıştıklarını belirterek, esirlerin evlerine dönmesinin öncelikli konu olduğunu söyledi.