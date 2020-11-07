Von der Leyen: Brexit görüşmelerinde gelişme kaydedildi

07 Kasım 2020

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasındaki Brexit müzakerelerinde kimi gelişmeler kaydedildiğini söyledi.

Von der Leyen yaptığı Twitter paylaşımında, "Bugün Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile Brexit müzakereleri hakkında bir değerlendirme yaptık. Müzakerelerde kimi gelişmeler olsa da büyük farklılıklar özellikle eşit şartlar ve balıkçılık konularında devam ediyor. görevli ekiplerimiz gelecek hafta yoğun bir tempoyla çalışacaklar. Önümüzdeki günlerde yakın temas halinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık Brexit Müzakerecisi David Frost, von der Leyen ve Johnson arasındaki görüşmeyi doğrulayarak, kendisinin de Avrupa Birliği Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ile Londra'da görüşeceğini söyledi.