Von der Leyen kendini karantinaya aldı

05 Ekim 2020

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, COVId-19 pozitif teşhisi konmuş biriyle temas etmesi üzerine kendisini kişisel karantinaya aldığını açıkladı.

Von derLeyen'in açıklamasında, "Geçtiğimiz salı günü girdiğim bir toplantıda COVID-19 teşhisi konulmuş biriyle temasa geçtiğimi öğrendim. Yürürlükte olan düzenlemelere göre, kendimi yarın sabaha kadar karantinaya aldım. Salı günü yaptırdığım test sonucu negatif çıktı ancak yarın bir kez daha test yaptıracağım" ifadelerini kullandı.

Von Der Leyen geçtiğimiz hafta AB Liderler Zirvesi dahil olmak üzere Brüksel'de bir dizi toplantıya katılmıştı.