Von der Leyen: Üçüncü çeyrekte büyüme bekliyoruz

16 Eylül 2020



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula van der Leyen, bugün yaptığı ilk ulusa sesleniş konuşmasında Avrupa Birliği'nin (AB) açıkladığı ekonomik teşvik paketinin önemine vurgu yapan von der Leyen, birliğin ekonomik istikrarını desteklemek ve korumak için atılan adımların dengeli olması gerektiğini söyledi. Von der Leyen, komisyonun üçüncü çeyrekte üye ülke ekonomilerinde büyüme görmeyi beklediğini ekledi.

COVID-19 salgını ile ilgii konuşan Von der Leyen, AB'nin en kötü senaryolar için hazır olması adına ilaç gibi stratejik malzemeleri stoklamak zorunda olduğunu söyledi.

AB'nin karbon salınımı azaltma hedefi ile ilgili konuşan von der Leyen, 2030 yılına kadar AB'nin karbon salınımın azaltılması hedeflenen eşik değerin yüzde 40'tan yüzde 55 düzeyine yükseltileceğini ve bu hedefin hava kirliliğini azaltmanın yanı sıra istihdama katkı sağlayacağını ve enerji ithalatını azaltacağını söyledi.

AB'nin yeşil yatırımlar için 225 milyar euroluk hedefi olduğuna işaret eden von der Leyen, bu hedefin, AB'nin döngüsel ekonomisi için oldukça önemli olduğunu belirtti.

AB ve Birleşik Krallık arasında imzalanna Brexit anlaşmasının tek taraflı olarak değiştirilemeyeceğini söyleyen con der Leyen, taraflar arasında Brexit sonrasında imzalanacak detaylı ticaret anlaşması üzerinde anlaşma ihtimalini günden güne azalttığını ifade etti.

Birleşik Krallık avam kamarasının iki gün önce tartışmalı İç Pazar Yasası'nı onaylaması, hem Birleşik Krallık hem de AB yetkililerini, yasanın şubat ayında imzalanan Brexit anlaşması ile çelişiyor olması sebebiyle, endişelendiriyor.