Von der Leyen'den 'savunma harcamalarını artırın' çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda milletvekillerine hitap ederek, Avrupa'nın güvenliği ve savunmasıyla ilgili son durum üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa'nın güvenliğinde bir krizle karşı karşıya olunduğunu ve Rusya'nın Avrupa'nın tümünden daha fazla savunma üretimi yaptığını belirterek von der Leyen, üye ülkelere savunma harcamalarını Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 3'ünün üzerine çıkarma çağrısı yaptı.

"Avrupa'nın güvenliğinde bir krizle karşı karşıyayız"

"Avrupa'nın güvenliğinde bir krizle karşı karşıyayız. Ancak Avrupa'nın her zaman krizler içinde inşa edildiğini biliyoruz." diyen von der Leyen, Ukrayna'daki savaşa atıfta bulunarak, güçlü bir pozisyondan barış elde etmenin ve Avrupa'nın savunması için ortak adım atma zamanının geldiğini söyledi.

Von der Leyen, "Avrupa güvenlik düzeni sarsılıyor ve Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra kurduğumuz hayallerimizin çoğu paramparça oluyor." ifadesini kullanarak, şöyle devam etti:

"Bazıları Rusya'nın Avrupa'nın ekonomik ve güvenlik mimarisine entegre edilebileceğine inanıyordu. Diğerleri ise ABD'nin tam korumasına sonsuza kadar güvenebileceğimizi umuyordu ve bu nedenle gardımızı indirdik."

"Hayallerde yaşama zamanı sona erdi"

"Hayallerde yaşama zamanı sona erdi." diyen von der Leyen, "Şimdi Avrupa, (ABD Başkanı Donald Trump tarafından) kendi savunmasını daha fazla üstlenmeye çağrılıyor. Uzak bir gelecekte değil, bugünden itibaren, kademeli adımlarla değil, durumun gerektirdiği cesaretle. Avrupa savunmasında bir yükselişe ihtiyacımız var ve buna hemen ihtiyacımız var."

Von der Leyen bu ihtiyacın Avrupa'nın kendi güvenliği kadar Ukrayna'nın askeri ihtiyaçlarını karşılama ve bu ülkeye sağlam güvenlik garantileri sağlama gereksiniminden de kaynaklandığı söyledi.

AB Komisyonu Başkanı, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, düşman bir komşu olduğunu defalarca kanıtladı. Ona güvenilemez. O sadece caydırılabilir. Rusya'nın askeri kompleksinin bizimkinden daha fazla ürettiğini biliyoruz. Askeri harcamalara gerçek anlamda bakarsak, Kremlin tüm Avrupa'nın toplamından daha fazla harcama yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yüzde 2'den bile daha az savunma harcaması yapılıyor

Avrupa'nın GSYH'ye oranla yüzde 2'den bile daha az savunma harcaması yaptığına dikkati çeken von der Leyen, "Bugün yapılan tüm analizler, Avrupa bütçesinin tamamına bakıldığında yüzde 3'ün üstüne çıkmamız gerektiğini gösteriyor." diye konuştu.

Von der Leyen, "Rearm Europe" ismini verdiği Avrupa'yı silahlandırma konusunda geçen hafta AB liderlerine sunduğu yasa teklifinden söz ederek, 150 milyar Eurosu ortak tedarik için olmak üzere üye ülkelere toplam 800 milyar Euroya kadar mali destek sağlanmasının planlandığını anımsattı.

"Gelişmiş hava savunması, insansız hava araçları, füzeler ve mühimmat, stratejik kolaylaştırıcılar, askeri hareketlilik, siber, yapay zeka" gibi ihtiyaçlara dikkati çeken von der Leyen, şunları kaydetti:

"Hepimiz hiç şüphesiz daha barışçıl zamanlarda yaşamayı dileriz. Ancak endüstriyel gücümüzü açığa çıkarırsak, bize zarar vermek isteyenlere karşı caydırıcılığımızı yeniden sağlayabileceğimizden eminim. Kıtamızda barışı, birlik ve güç yoluyla güvence altına alacak bir Avrupa savunma birliği kurmanın zamanıdır."