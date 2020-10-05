Von der Leyen'in COVID-19 testi negatif çıktı

05 Ekim 2020

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, COVID-19 tanısı konmuş biriyle temasından sonra yaptırdığı ikinci testin de negatif çıktığını açıkladı.

Yaptığı Twitter paylaşımında, sonuçlarının geldiğini ve bir kez daha negatif çıktığını belirten von der Leyen, "Yürürlükte olan önlemler kapsamında kendimi salı akşamına kadar tecrite alıyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta AB Liderler Zirvesi dahil olmak üzere Brüksel'de bir dizi toplantıya katılan von der Leyen, COVID-19 pozitif teşhisi konmuş biriyle temas etmesi üzerine kendisini kişisel karantinaya aldığını açıklamıştı.